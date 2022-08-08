«Кубок моря» в водах Азербайджана пройдет 13-27 августа

Ежегодный международный конкурс «Кубок моря» пройдет в территориальных водах Азербайджана с 13 по 27 августа. Как сообщает Минобороны Азербайджана, конкурс организован в рамках «Международных армейских игр-2022». В нем примут участие военные моряки Азербайджана, России, Ирана и Казахстана. В связи с этим 8 августа в штабе Военно-морских сил Азербайджана состоялось организационное заседание. Судьи конкурса также обсудили положения нормативных документов, порядок начисления призовых и штрафных баллов. Э.Шафиев

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