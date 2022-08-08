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Регион 08.08.2022 17:37

«Кубок моря» в водах Азербайджана пройдет 13-27 августа

Ежегодный международный конкурс «Кубок моря» пройдет в территориальных водах Азербайджана с 13 по 27 августа.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, конкурс организован в рамках «Международных армейских игр-2022». В нем примут участие военные моряки Азербайджана, России, Ирана и Казахстана.

В связи с этим 8 августа в штабе Военно-морских сил Азербайджана состоялось организационное заседание.

Судьи конкурса также обсудили положения нормативных документов, порядок начисления призовых и штрафных баллов.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, КУБОК/МОРЯ


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