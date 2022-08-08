Бакинский морской международный порт в первом полугодии увеличил перевалку вагонов на 25,8%

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (БММТП) в январе-июне 2022 году увеличил объем перевалки вагонов на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"В первом полугодии 2022 года зафиксирован серьезный рост в перевалке вагонов через паромный терминал БММТП. Так, если в январе-июне 2021 года через Бакинский порт было перевалено 14 тыс. 603 вагона, то в аналогичный период текущего года этот показатель составил 18 тыс. 376 единиц или на 25,8% больше", - говорится в информации общества
Мощность паромного терминала по перевалке вагонных грузов составляет 6,2 млн тонн в год.
В 2021 году через паромный терминал было перевалено 30 тыс. 426 вагонов (спад на 18,7%). При этом перевалка в направлении Баку-Туркменбаши-Баку составила 20 тыс. 867 вагонов, - Баку-Курык/Актау-Баку - 9 тыс. 559 вагонов.
БММТП построен в поселке Алят на площади 400 га. В настоящее время здесь функционирует паромный терминал, сухогрузный терминал и терминал Ro-Ro, введенные в строй в рамках первого этапа строительных работ. Мощность порта составляет 15 млн тонн сухих грузов и 100 тыс. контейнеров.
На следующем этапе мощность порта составит 25 млн тонн грузов в год и 1 млн контейнеров.
Н.Аббасова
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