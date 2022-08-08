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Регион 08.08.2022 18:51

ЕС предложил финальный текст документа по восстановлению СВПД

Дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном и считают, что теперь стороны должны принять окончательное решение, сообщает в понедельник The Wall Street Journal.

"Текст, представленный координатором, потребовал от нас максимальной гибкости. Это означает завершение переговоров, которые длились почти полтора года. Пришло время для финального решения", - приводит журналист The Wall Street Journal слова неназванного чиновника ЕС.

По сообщениям СМИ, Иран изучает предложение ЕС.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили СВПД, соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

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Тэги: ЕС, ИРАН, АТОМ


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