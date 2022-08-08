Нефть вернулась к росту

Нефтяные котировки вновь начали расти в ходе торгов в понедельник на данных об импорте нефти в Китай и снижении числа активных буровых установок в США.
Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:16 подорожали на $1,22 (1,29%) - до $96,14 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,09 (1,22%) - до $90,1 за баррель.
По итогам предыдущей недели цена Brent упала почти на 9%, WTI подешевела почти на 10%.
Китай импортировал 8,79 млн баррелей нефти в сутки в июле, что больше, чем июньский показатель, оказавшийся минимальным за четыре года, но на 9,5% меньше, чем в июле 2021 года, свидетельствуют данные китайской таможни.
Тем временем в США число действующих нефтяных скважин за прошлую неделю сократилось на 7 единиц - впервые за 10 недель, составив 598 единиц, следует из еженедельного отчета нефтесервисной компании Baker Hughes.
Ранее аналитики Goldman Sachs ухудшили прогнозы цен на нефть в третьем и четвертом кварталах 2022 года - до $110 и $125 за баррель соответственно с $140 и $130 за баррель. Прогноз на 2023 год остался без изменений на уровне $125 за баррель.
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