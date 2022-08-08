Путин и Пашинян обсудили вопросы безопасности на азербайджано-армянской границе - Кремль

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба главы российского государства.
Отмечается, что стороны обудили развитие ситуации вокруг Карабаха, а также вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе.
"В этом контексте подтверждена важность реализации всех положений договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.", - говорится в сообщении пресс-службы.
Японская Marubeni в I кв. увеличила прибыль в 1,8 раза, до $1,5 млрд
СП Latvenergo и латвийского лесхоза намерено вложить 1 млрд евро в строительство ветропарков на 800 МВт
В Азербайджане традиционный для понедельника суточный спад новых случаев COVID-19
В Азербайджане утверждены премиальные для спортсменов и тренеров за призовые места на XI Всемирных играх
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
Зангилан застроят малоэтажными и индивидуальными жилыми домами
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
ЕС приветствовал прекращение огня между Израилем и палестинцами в секторе Газа
Французский турбизнес поправляет дела после потерь от пандемии COVID-19
ЕС предложил финальный текст документа по восстановлению СВПД
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Определены победители первого хакатона по открытому банкингу в Азербайджане!
NEQSOL Academy внедрила игрофикацию для дальнейшего развития
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ