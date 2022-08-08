Путин и Пашинян обсудили вопросы безопасности на азербайджано-армянской границе - Кремль

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба главы российского государства. Отмечается, что стороны обудили развитие ситуации вокруг Карабаха, а также вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе. "В этом контексте подтверждена важность реализации всех положений договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.", - говорится в сообщении пресс-службы.

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