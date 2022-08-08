Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

05.08 $/bbl +/- WTI 89.01 +0.47 Brent 94.92 +0.80

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 08.08.2022 19:52

Путин и Пашинян обсудили вопросы безопасности на азербайджано-армянской границе - Кремль

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба главы российского государства.

Отмечается, что стороны обудили развитие ситуации вокруг Карабаха, а также вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе.

"В этом контексте подтверждена важность реализации всех положений договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АРМЕНИЯ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Эрдоган предложил Путину обсудить тему строительства АЭС «Аккую» Песков не исключил телефонный разговор Алиева с Путиным Путин заявляет о предложениях посредничества со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ в урегулировании на Украине Путин: введение "ценового потолка" на российскую нефть приведет к взлету цен на нефть "до небес" Путин ожидает напряженности в мире с продовольствием, предлагает обеспечить в первую очередь внутренний рынок базовыми продуктами питания Путин: добыча нефти и конденсата РФ в июне составила 10,7 млн б/с, что на 0,5 млн б/с выше мая

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az