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Дальнее зарубежье 08.08.2022 21:13

США выделили военную помощь Украине на $1 млрд

Власти США объявили о выделении очередного транша помощи украинским военным, сообщают в понедельник американские СМИ.

Стоимость пакета помощи оценивается в $1 млрд. В него входят 75 тыс. артиллерийских снарядов для 155-мм артиллерии, минометы и 20 тыс. снарядов к ним. Также предусматривается поставка ракет для ЗРК (зенитного ракетного комплекса) NASAMS, 1 тыс. ПТРК (переносных противотанковых ракетных комплексов) Javelin, нескольких сотен одноразовых противотанковых гранатометов AT4. В пакет входят и боеприпасы для РСЗО (реактивных систем залпового огня) HIMARS, однако точное количество ракет не указывается.

Кроме того, планируется передать Украине 50 транспортных средств для военных медиков, взрывчатку, медицинские препараты и оборудование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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