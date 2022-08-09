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Байден подпишет документы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО во вторник - Белый дом

Президент США Джо Байден во вторник подпишет документы, необходимые для вступления Финляндии и Швеции в НАТО, следует из графика американского лидера, опубликованного Белым домом.

"Во второй половине дня президент выступит с речью и подпишет документы о ратификации протоколов о присоединении к Североатлантическому договору Республики Финляндия и Королевства Швеция", - говорится в сообщении.

Ранее Сенат Соединенных Штатов проголосовал за ратификацию членства в НАТО Финляндии и Швеции 95 голосами против одного. Из 13 государств, входящих в альянс, 23 уже ратифицировали членство Хельсинки и Стокгольма.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Обсуждение заявок блокировала Турция, однако позднее Анкара сняла возражения. 29 июня руководство НАТО приняло решение пригласить скандинавские страны в состав альянса.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что процесс ратификации может продлиться до года.

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Тэги: США, ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ, НАТО


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