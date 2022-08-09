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Наука и образование 09.08.2022 09:32

Иранский спутник планируют запустить с Байконура во вторник

Спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", изготовленный по заказу Ирана, планируется запустить во вторник с космодрома "Байконур".

Как сообщалось, запуск будет осуществлен с помощью ракет-носителей "Союз-2.1б" и "Фрегат". Вместе с "Хайямом" планируется вывести на орбиту еще 17 российских мини-спутников.

"Хайям" разработан и изготовлен на предприятиях "Роскосмоса".

Накануне в "Роскосмосе" сообщили о прибытии на Байконур главы госкорпорации Юрия Борисова. Он ознакомится с работой космодрома и жизнью города и проведет встречу с главой Байконура Константином Бусыгиным и министром аэрокосмической промышленности Казахстана Багдатом Мусиным.

В июне 2021 года газета The Washington Post написала, что США и некоторые страны Ближнего Востока обеспокоены тем, что поставляемая Россией Ирану передовая спутниковая система значительно повысит возможности Тегерана по получению информации о военных объектах в регионе. Источники издания отмечали, что в соответствии с соглашением РФ должна поставить иранцам спутник российского производства "Канопус-В", оснащенный камерой высокого разрешения, запуск которого может произойти в течение нескольких месяцев.

Позднее президент России Владимир Путин назвал эти сообщения "чепухой".

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, СПУТНИК, ЗАПУСК


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