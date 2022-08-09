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Происшествия 09.08.2022 09:15

Агенты ФБР обыскали имение Трампа в штате Флорида

Бывший президент США Дональд Трамп объявил, что его имение Мар-а-Лаго в штате Флорида обыскали агенты ФБР.

"Мой прекрасный дом Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, в настоящее время находится в осаде, подвергся налету и оккупирован большой группой агентов ФБР", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном в соцсети Truth Social.

Экс-президент США отметил, что не был предупрежден о готовящемся обыске, и обвинил правоохранительные органы в "политическом преследовании".

"Ничего подобного никогда раньше не случалось с президентом Соединенных Штатов", - подчеркнул Трамп.

"Они даже взломали мой сейф!" - добавил политик.

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Тэги: США, ФБР, ТРАМП, ОБЫСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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