Манат подешевел к евро, подорожал к рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 9 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 9 августа ЦБА установил на уровне 1,7329 манат/1EUR (8 августа - 1,7316 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 9 августа составил 0,0275 манат/1RUB (8 августа - 0,0278 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 9 августа установил на уровне 0,0947 манат/1TRY (8 августа - 0,0948 манат/1TRY).
Х.Насирзаде
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