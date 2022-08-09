Цены на нефть слабо снижаются после роста накануне, Brent - $96,43 за баррель

Цены на нефть слабо снижаются в ходе утренних торгов во вторник после роста днем ранее.
Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 во вторник составляет $96,43 за баррель, что на $0,22 (0,23%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты выросли в цене на $1,73 (1,8%), до $96,65 за баррель.
Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,53 за баррель, что на $0,23 (0,25%) меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов выросла на $1,75 (2%), до $90,76 за баррель.
Рынок, вероятнее всего, в ходе основных торгов во вторник сосредоточится на перспективах достижения соглашения между США и Ираном по ядерному вопросу, что может высвободить дополнительные баррели нефти, заявили аналитики ANZ. Днем ранее западные СМИ сообщили, что дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном и считают, что теперь стороны должны принять окончательное решение.
Кроме того, инвесторы обеспокоены ситуацией со стороны спроса. Несмотря на то, что спрос на нефть в Китае начал повышаться, импорт энергоресурса в страну по-прежнему остается на низких уровнях из-за сохраняющихся ограничений, связанных с распространением коронавируса, говорится также в рыночном комментарии ANZ.
Китай импортировал 8,79 млн баррелей нефти в сутки в июле, что больше, чем июньский показатель, оказавшийся минимальным за четыре года, но на 9,5% меньше, чем в июле 2021 года, показали в понедельник данные китайской таможни.
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