Жертвами сильных ливней в Южной Корее стали семь человек

Сильнейший за 80 лет ливень обрушился на южнокорейскую столицу и близлежащие регионы, семь человек погибли, еще шесть пропали без вести, сообщает "Ренхап".

По данным правительства, проливные дожди в Сеуле унесли жизни пяти человек, четверо пропали без вести. В провинции Кенгидо по состоянию на утро вторника двое погибли, двое пропали без вести.

Кроме того, в провинции Кенгидо девять человек получили ранения, 163 человека из 107 домохозяйств в столичном районе остались без крова и нашли убежище в школах и других общественных учреждениях.

В понедельник вечером в некоторых районах Сеула, в городе Инчхон и провинции Кенгидо прошли проливные дожди интенсивностью более 100 мм в час. В сеульском районе Тонджакку количество осадков в одном месте превысило 141,5 мм, что является рекордным показателем, зарегистрированным с 1942 года.

Сообщается о случаях затопления железных дорог в Сеуле, Инчхоне и других местах. Это привело к временной приостановке обслуживания на участках некоторых железнодорожных линий и линий метро.

Власти закрыли участки некоторых автомагистралей в Сеуле во вторник утром. Также не работают девятнадцать маршрутов пассажирских паромов.

Министерство внутренних дел страны во вторник ночью повысило уровень оценки ущерба от наводнения с "тревожного" до "серьезного".

Метеорологи сообщили, что до среды в столичном регионе и провинции Канвондо прогнозируется увеличение количества осадков до 300 мм.

В северных районах провинций Чхунчхон и северо-западных внутренних районах провинции Северный Кенсан также могут пройти сильные дожди с количеством осадков до 200 мм.

Южнокорейская лесная служба во вторник утром выпустила предупреждения об оползнях в 47 городах и уездах по всей стране.

Тем временем государственные СМИ КНДР также предупредили о сильных дождях в своих южных регионах.

По данным Центральной радиовещательной станции Кореи, рекомендация была выпущена для регионов в юго-западных провинциях Северный и Южный Хванхэ, некоторых южных районах восточной провинции Канвондо и пограничного города Кэсон. В этих регионах прогнозируется от 50 до 80 мм осадков.

Газета "Родонг Синмун" назвала прошедшие накануне в Пхеньяне ливни "катастрофической" погодой и призвала к тщательным превентивным мерам против ущерба.