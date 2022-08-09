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Дальнее зарубежье 09.08.2022 10:16

Начштаба обороны Канады уклонился от ответа на вопрос об участии канадцев в конфликте на Украине

Начальник штаба обороны Канады генерал Уэйн Эйр не подтвердил и не опроверг участие канадского спецназа в вооруженном конфликте на территории Украины.

В интервью телеканалу СВС, отвечая на вопрос о многочисленных сообщениях СМИ о том, что бойцы канадского спецназа занимаются подготовкой украинских силовиков, ведут разведку и перевозят оружие, Эйр сказал: "То, что касается деликатных специальных операций, мы ничего не подтверждаем и не отрицаем".

"Никто не хочет намерено подвергать канадских военных риску", пояснил он и выразил сожаление по поводу "спекуляций СМИ".

"Я могу с гордостью сказать, что мы в ближайшее время направим в Великобританию несколько сот военнослужащих, которые будут готовить украинских солдат", - добавил Эйр.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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