Ликвидация крупного пожара на нефтехранилище продолжается на Кубе

Четыре нефтяных танка горят на нефтехранилище в кубинской провинции Матансас, пожар начался в ночь на субботу от удара молнии. Сообщается об одном погибшем пожарном, 125 получили травмы, 22 из них госпитализированы, еще 14 человек числятся пропавшими без вести.

"Масштабы пожара расширяются, затронуты четыре танка. Распространению пожара способствует жаркая погода, сколько продлится ликвидация пожара, сказать невозможно", - передает кубинская радиостанция "Радио 26" в ночь на вторник детали пресс-конференции представителей пожарной службы Кубы.

"Поддержку в тушении пожара оказывают специализированные команды из Мексики и Венесуэлы. Работа продолжается в тесном контакте с Красным Крестом, силами гражданской обороны, сотрудниками "Купет" (кубинской нефтяной компании) и компании "Водные ресурсы Кубы", - отметили кубинские пожарные.

В частности мексиканские и венесуэльские специалисты установили мощный гидравлический насос, однако его использование не дает необходимого эффекта.

Оценку ситуации и работы по тушению осложняет густой черный дым, который поднимается на несколько десятков метров над горящими нефтяными танками.

Власти провинции Матансас в связи с чрезвычайной ситуацией рекомендовали местным жителям воздержаться от работы на открытом воздухе, однако отметили, что концентрация вредных веществ в воздухе находится в пределах нормы.

В ночь на пятницу в нефтехранилище в провинции Матансас ударила молния, вследствие чего начался пожар, затем в субботу прогремели несколько взрывов. Кубинские власти запросили международную помощь. Этот комплекс является одним из важных объектов, на котором хранились значительные запасы нефти для западной части Кубы.