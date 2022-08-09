Число случаев COVID-19 в мире превысило 585,4 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 585 млн 412 тыс. 955, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 420 тыс. 264 человека.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 92 млн 241 тыс. 199 и 1 млн 34 тыс. 20.
Индия - 44 млн 174 тыс. 650 и 526 тыс. 722.
Бразилия - 34 млн 35 тыс. 780 и 680 тыс. 166.
Франция - 34 млн 292 тыс. 342 и 153 тыс. 751.
Германия - 31 млн 307 тыс. 20 и 145 тыс. 28.
Великобритания - 23 млн 582 тыс. 3 и 185 тыс. 761 (данные на 06.08).
Италия - 21 млн 325 тыс. 402 и 173 тыс. 249.
Южная Корея - 20 млн 694 тыс. 239 и 25 тыс. 332.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника - 826,0. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 тыс. 153, Франции - 2 тыс. 329, Германии - 1 тыс. 719, Великобритании - 2 тыс. 696 (данные на 04.08), Италия - 2 тыс. 874, Южной Корее - 493. Сведения по США отсутствуют.
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