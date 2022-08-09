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СНГ 09.08.2022 10:45

Пятеро полицейских обвиняются в применении пыток к задержанным в ходе беспорядков в Казахстане - генпрокуратура

Уголовное дело по факту применения пыток к участникам январских беспорядков в Казахстане направлено в суд, по делу проходят пятеро полицейских, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

"В настоящее время специальные прокуроры завершили следственные действия по делу о применении пыток с прижиганием утюгом в департаменте полиции Алматинской области. В результате доказано применение сотрудниками полиции с 7 по 17 января 2022 года пыток к 23 гражданам, задержанным за совершение массовых беспорядков в г.Талдыкорган", - говорится в распространенном во вторник сообщении.

"Подозреваемыми по ст.146 Уголовного кодекса признаны пять сотрудников полиции, в числе которых три сотрудника управления криминальной полиции, один инспектор управления административной полиции и один сотрудник СОБР".

Согласно данным Генпрокуратуры, 4 августа уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследование других фактов применения пыток близится к завершению, добавили в пресс-службе.

В начале января мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Жертвами беспорядков, по официальным данным, стали больше 220 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных и специальных органов, военнослужащих.

Больше всего в результате беспорядков пострадал город Алматы.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПЫТКИ, РАССЛЕДОВАНИЕ

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