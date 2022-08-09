Латвии хватит газа на весь отопительный сезон, считает премьер

Природного газа в Латвии хватит на весь предстоящий отопительный сезон, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на Латвийском радио, ссылаясь на информацию министерства экономики и латвийского единого оператора по транспортировке и хранению газа Conexus Baltic Grid.

Если еще три месяца назад была уверенность, что газа хватит до конца этого года, то сейчас Инчукалнское хранилище наполняется, и, кажется, что газа хватит и до конца отопительного сезона. Конечно, есть еще много переменных, которые зависят от ситуации на Украине, но пока все показатели оптимистичны, добавил Кариньш.

Премьер-министр признал, что в то же время ведутся переговоры с Литвой о доступности Клайпедского терминала сжиженного газа для латвийских потребителей и с Эстонией, которая вместе с Финляндией разрабатывает проект второго терминала по приему природного газа.

На вопрос, будет ли возможность купить газ, если Латвии его все же не хватит, Кариньш ответил, что если в Латвии закончится газ, то он закончится во всем регионе. "Это обстоятельства, которые мы пока не прогнозируем. Похоже, нам и другим хватит на весь сезон, но надо держать ухо востро", - сказал глава правительства.

Он добавил, что для снижения рисков возможного энергетического кризиса поручил всем министерствам разработать план экономии энергоресурсов в госуправлении.