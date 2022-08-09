Глава МИД Алжира посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра посетит с визитом Азербайджан, сообщила пресс-служба МИД Азербайджана. В ходе визита Ламамра проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Министры 10 августа проведут совместный брифинг. Э.Шафиев

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