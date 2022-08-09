Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

08.08 $/bbl +/- WTI 90.76 +1.75 Brent 96.65 +1.73

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.08.2022 13:31

Военные Японии впервые провели учения для подготовки к угрозам существования страны

Силы самообороны Японии первый раз участвовали в маневрах, целью которых стала подготовка к возможной угрозе существованию страны, сообщает во вторник The Japan Times со ссылкой на японского министра обороны Нобуо Киси.

"Нобуо Киси заявил на пресс-конференции, что Япония первый раз провела военные учения, которые затрагивали весь такой сценарий целиком, начиная с признания того, что эта ситуация угрожает существованию страны, и заканчивая применением силы при реагировании на обстановку", - отмечает издание.

Маневры морских Сил самообороны Японии проходили с 3 по 9 августа в рамках крупных международных военно-морских учений RIMPAC (сокращенно от английского названия Rim of the Pacific Exercise - "Тихоокеанское кольцо") под эгидой США. По данным Минобороны Японии, к учениям привлекли эскадренный вертолетоносец-миноносец "Идзумо", который может фактически использоваться в качестве авианосца, и эскадренный миноносец класса "Таканами". Согласно легенде учений, после получения соответствующего приказа японские военные проводят оборонительные операции вместе с США.

The Japan Times отмечает, что эта информация стала известна на фоне роста напряженности вокруг Тайваня.

Обстановка в районе Тайваньского пролива обострилась в результате визита на прошлой неделе на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ВМС, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Япония поставит патрульные корабли Филиппинам, которые также имеют территориальный спор с Китаем

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az