Военные Японии впервые провели учения для подготовки к угрозам существования страны

Силы самообороны Японии первый раз участвовали в маневрах, целью которых стала подготовка к возможной угрозе существованию страны, сообщает во вторник The Japan Times со ссылкой на японского министра обороны Нобуо Киси.

"Нобуо Киси заявил на пресс-конференции, что Япония первый раз провела военные учения, которые затрагивали весь такой сценарий целиком, начиная с признания того, что эта ситуация угрожает существованию страны, и заканчивая применением силы при реагировании на обстановку", - отмечает издание.

Маневры морских Сил самообороны Японии проходили с 3 по 9 августа в рамках крупных международных военно-морских учений RIMPAC (сокращенно от английского названия Rim of the Pacific Exercise - "Тихоокеанское кольцо") под эгидой США. По данным Минобороны Японии, к учениям привлекли эскадренный вертолетоносец-миноносец "Идзумо", который может фактически использоваться в качестве авианосца, и эскадренный миноносец класса "Таканами". Согласно легенде учений, после получения соответствующего приказа японские военные проводят оборонительные операции вместе с США.

The Japan Times отмечает, что эта информация стала известна на фоне роста напряженности вокруг Тайваня.

Обстановка в районе Тайваньского пролива обострилась в результате визита на прошлой неделе на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.