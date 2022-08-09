Путин провел телефонный разговор с президентом Израиля

Президент РФ Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, сообщили в Кремле, пообещав в ближайшее время опубликовать подробности переговоров. "Был телефонный разговор с президентом Израиля Герцогом у президента Путина, сообщение выйдет совсем скоро", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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