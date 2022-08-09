Власти Японии в 77-ю годовщину атомной бомбардировки Нагасаки призвали ко всеобщей денуклеаризации

Международное сообщество ради будущего всей планеты должно избавиться от ядерного оружия, заявил во вторник мэр Нагасаки Томихиса Тауэ в 77-ю годовщину атомной бомбардировки этого японского города.
"Число стран, которые полагаются на ядерное оружие для своей защиты, увеличивается, и ситуация в мире становится все более опасной. Сейчас нам самое время признать, что единственный реалистичный способ обезопасить будущее Земли и человечества - избавиться от ядерного оружия", - приводит его слова NHK.
Мэр также призвал государства, обладающие ядерным оружием, выработать конкретные шаги для ядерного разоружения на проходящей конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия.
В свою премьер-министр Японии Фумио Кисида, присутствовавший на памятных мероприятиях в Нагасаки, заявил о том, что нельзя позволить повториться событиям 77-летней давности. По словам Кисиды, это "долг Японии - единственной страны, подвергшейся ядерному удару, и его клятва на посту премьер-министра".
"Даже в условиях серьезной ситуации в области безопасности мы должны продолжать воздерживаться от применения ядерного оружия, Нагасаки должно быть последним местом атомной бомбардировки", - сказал он.
Однако, согласно оценкам премьера, стремления избавиться от ядерного оружия в мире становится все меньше.
"Обеспечение транспарентности, продолжение сокращения ядерных арсеналов, режим нераспространения ядерного оружия по-прежнему являются важными принципами", - добавил он.
На ежегодной мемориальной церемонии памяти жертв бомбардировки в Нагасаки участвовали представители 83 стран, что является рекордным показателем.
Самолеты американских ВВС сбросили атомные бомбы "Малыш" и "Толстяк" на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 года, на завершающем этапе Второй мировой войны. В результате бомбардировки Хиросимы и последовавшей лучевой болезни погибли около 140 тыс. человек.
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