Завод по производству беспилотников «Байрактар» в Украине станет объектом для ударов со стороны российских войск - Песков

Строительство в Украине завода по производству турецких беспилотников "Байрактар" станет объектом для ударов со стороны российских войск и только принесет новые страдания украинцам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать сообщения о планах строительства такого производства на территории Украины представитель Кремля ответил: "Факт создания такого объекта там, конечно же, сразу же подпадет под тему демилитаризации - это нужно понимать".

"Это лишь продлит страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции", - добавил Песков.