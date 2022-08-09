Завод по производству беспилотников «Байрактар» в Украине станет объектом для ударов со стороны российских войск - Песков

Строительство в Украине завода по производству турецких беспилотников "Байрактар" станет объектом для ударов со стороны российских войск и только принесет новые страдания украинцам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На просьбу журналистов прокомментировать сообщения о планах строительства такого производства на территории Украины представитель Кремля ответил: "Факт создания такого объекта там, конечно же, сразу же подпадет под тему демилитаризации - это нужно понимать".
"Это лишь продлит страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции", - добавил Песков.
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