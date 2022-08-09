Кремль о возможном контакте Эрдогана и Асада: по этому вопросу надо обращаться к турецкой или сирийской стороне

В Кремле порекомендовали уточнить у турецкой или сирийской стороны сведения о первом за многие годы телефонном контакте между лидерами Турции и Сирии Реджепом Тайипом Эрдоганом и Башаром Асадом.

На вопрос журналистов, действительно ли Эрдоган планирует поговорить по телефону с Асадом и обсуждался ли этот вопрос в ходе недавней встречи в Сочи турецкого лидера с Владимиром Путиным, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Сирийские дела обсуждались во время недавней встречи в Сочи. А что касается перспектив двусторонних контактов по телефону, то это надо спрашивать у турецкой стороны или у сирийской".