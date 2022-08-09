Еще два судна с украинской кукурузой и подсолнечным шротом отплыли из Черноморска - Минобороны Турции

Еще два сухогруза с 70 тыс. тонн зерна во вторник вышли из украинского порта Черноморск в рамках стамбульской инициативы по вывозу продовольствия с Украины, передает агентство "Анадолу" со ссылкой на Минобороны Турции.
Согласно заявлению ведомства, судно "Ocean Lion" под флагом Либерии, на борту которого около 64,7 тыс. тонн кукурузы, направляется "по зерновому коридору" в Южную Корею. Другой сухогруз "Rahmi Yagci" с 5,3 тыс. тонн подсолнечного шрота идет в Стамбул.
Всего с момента заключения в Стамбуле соглашения по вывозу зерна из украинских портов вышли 12 судов. Так, накануне из портов Черноморск и Южный вышли сухогрузы под флагом Либерии - "Arizona" и "Sacura". Последний направляется из Южного в порт города Равенна (Италия, регион Эмилия-Романья) с 11 тыс. тонн сои. "Аризона" следует из Черноморска в порт Стамбула, на его борту 50 тыс. тонн кукурузы. Согласно данным портала Marine Traffic, ожидается, что этот сухогруз прибудет в Стамбул во вторник в 19:00 по местному времени (совпадает с мск).
Кроме того, во вторник в 04:36 по местному времени в порт Стамбула прибыл сухогруз "Riva Wind", вышедший 7 августа из Одессы. В тот же день еще три судна "Mustafa Necati", "Glory" и "Star Helena" отплыли из Черноморска, они уже находятся близ стамбульского порта.
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