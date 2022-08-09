Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане превысила $486

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 июля 2022 года составила 827,1 манат ($486,5 по текущему курсу - ИФ-Аз), что на 14,2% больше показателя годом ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 июня 2022 года составляла 825,3 манатов ($485,5).

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 июля 2022 года составило 1 млн 720 тыс. человек (на 1 июня - 1 млн 706 тыс. человек), что на 29,4 тыс. человек или 1,7% больше, чем годом ранее.

Из них 901,2 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 818,8 тыс. человек - в частном.

При этом 19,2% работников заняты в сфере образования, 18,6% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,6% - промышленности, 8,2% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,6% - строительстве, 6,5% - госуправлении, обороне и соцобеспечении, 4,3% - транспорта и складского хозяйства, 3,6% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 1,9% - финансовой и страховой деятельностью, 14,1% - прочих сферах экономики.

Х.Насирзаде