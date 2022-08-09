Потребности в оборотном капитале стимулировали рост спроса на бизнес-кредиты в Азербайджане в I кв. - ЦБ

Центральный банк Азербайджана отмечает тенденцию смягчения кредитной политики со стороны банков в I-ом квартале 2022 года, ожидает сохранения данной тенденции во II-ом квартале текущего года.

ЦБА с 2022 года начал проводить опросы среди банков Азербайджана по политике кредитования.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» результаты первого такого опроса, охватывающего январь-март 2022 года, опубликованы на сайте ЦБ.

«Результаты опроса показывают, что банки в первом квартале смягчили кредитную политику. Прежде всего, это наблюдается по потребительскому и ипотечному кредитованию. При этом по всем видам кредитов, особенно по ипотеке и потребкредитованию, наблюдался рост спроса», - подчеркивает ЦБ.

По оценкам ЦБ, во втором квартале текущего года тенденция смягчения кредитной политики со стороны банков сохранится. Также прогнозируется рост спроса на все виды кредитов.

Согласно результатам опроса, по потребкредитованию смягчение кредитной политики имело место, прежде всего, со стороны крупных банков. Крупные банки прогнозируют рост спроса на кредиты посредством кредитных карт, тогда как остальные банки ожидают роста спроса на кредитование, связанное с зарплатой заемщика.

По бизнес-кредитам в январе-марте имело место смягчение по срокам кредита. При этом банки в первом квартале ужесточили условия по кредитованию в инвалюте и такая тенденция сохранится во втором квартале.

По оценкам ЦБ, главным фактором смягчения условий по бизнес-кредитам со стороны банков в январе-марте являлось усиление конкуренции между кредитными организациями. В тоже время инфляция, учетная ставка и экономические ожидания являлись факторами, которыми ужесточали кредитную политику банков в этом сегменте.

По бизнес-кредитам в отчетном периоде наибольшее смягчение имело место в условиях кредитования малого и среднего бизнеса: снижение ставки кредита, маржи, комиссии и гарантий по кредитам. Смягчением для крупного бизнеса являлось предоставление кредитов на максимально долгий срок.

Опрос показал, что в первом квартале 2022 года наблюдался рост на долгосрочные кредиты в нацвалюте. На краткосрочные кредиты спрос остался без изменений, на кредиты в инвалюте – спрос снижался. На второй квартал ожидания заключаются в следующем: рост спроса на долгосрочные и краткосрочные кредиты в нацвалюте, сохранение тенденции снижения спроса на кредиты в инвалюте.

Рост спроса на бизнес-кредиты в первом квартале был связан с увеличение потребностей бизнеса в оборотном капитале. Этот же фактор, по оценкам банков, будет доминирующим во втором квартале.

По ипотеке основным фактором смягчения кредитной политики со стороны банков являлась конкретная среда. Кроме этого, положительными факторами являлись позитивные экономические ожидания, наличие капитала и ликвидности банков в комфортной зоне. В то же время ожидания по инфляции оказывали обратное влияние, т.е. приводили к ужесточению кредитной политики.

Аналогичные тенденции имели место и по потребительским кредитам. По оценкам ЦБ, уровень конкуренции в сегменте потребкредитования очень высокий, что приводило к смягчению кредитных условий.

В результате, в первом квартале 2022 года наблюдался рост спроса на ипотеку и потребительские кредиты. При этом положительным фактором для этого являлось изменение ставок по кредитам.

Результаты опроса показали, что в первом квартале 2022 года у 50% заемщиков среди населения финансовое положение не изменилось, у 4% - существенно снизились.

Анализ по итогам опроса показывает, что в банковском секторе в первом квартале имел место рост рисков, связанных с комплаенсом, операционным и процентным ставкам, тогда как риски мошенничества, ликвидности, курсовые риски снизились. Аналогичная тенденция сохранится и во втором квартале.

Если говорить о сегментах, то в первом квартале кредитные риски выросли в торговле и промышленности, тогда как в транспорте и услугах они сократились.

По бизнес-кредитам риски в январе-марте выросли у крупного бизнеса, у микро-бизнеса, наоборот, снизились.

Кроме этого, по оценкам банков, риски дефолта заемщиков в январе-марте 2022 года снизились, особенно в сфере услуг и МСП.

А.Азизов