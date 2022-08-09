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Транспорт и связь 09.08.2022 15:04

Услуги такси в Токио могут подорожать впервые за 15 лет из-за высокой инфляции

Поездки на такси в Токио могут подорожать впервые за последние 15 лет на фоне общего роста цен в стране, пишет агентство Bloomberg.

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии рекомендовало увеличить начальную ставку (фиксированная стоимость подачи машины) на 19% и повысить поминутную тарификацию на 20%. Ожидается, что новые расценки могут вступить в силу в ноябре.

Увеличение стоимости поездок необходимо операторам такси для повышения оплаты водителям и компенсации роста цен на топливо, отмечает министерство.

Потребительские цены в Японии в июне увеличились на 2,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

Банк Японии ожидает, что базовая инфляция (без учета цен продукты питания) в этом году составит 2,3%.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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