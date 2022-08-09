Скончался всемирно известный японский дизайнер Иссэй Миякэ

Известный японский модельер и дизайнер Иссэй Миякэ скончался в возрасте 84 лет от рака печени, передает во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на офис Студии дизайна Миякэ.

По данным офиса, Иссэй Миякэ ушел из жизни 5 августа.

Издание Business of Fashion в свою очередь сообщает, что, согласно завещанию дизайнера, после его кончины не будут проводить публичных похорон и поминальной службы.

AP отмечает, что Иссэй Миякэ известен использованием компьютерных технологий для создания одежды. Его дизайны одежды отличались практичностью, были призваны "воспевать красоту человеческого тела" вне зависимости от расы, телосложения, размера или возраста.

Иссэй Миякэ достиг славы в 1970-х годах. Он также известен как создатель модели черной водолазки Стива Джобса - предпринимателя и одного из основателей корпорации Apple.

Дизайнер родился в 1938 году в Хиросиме. В возрасте семи лет он пережил ядерную бомбардировку. В 1964 году закончил токийский Университет искусств Тама по направлению графический дизайн. Затем работал в Париже и Нью-Йорке, а в 1970 году вернулся в Токио, где основал Студию дизайна Миякэ. Еще в начале карьеры Иссэй Миякэ сформулировал концепцию своего дизайна, который подразумевает максимально простой крой.

Кроме того, модный дом Issey Miyake в 1992 году выпустил туалетную воду L`Eau d`Issey.

В 2007 году модельер вышел на пенсию.