В Азербайджане за 7 месяцев число зарегистрированных в налоговых органах коммерческих организаций выросло на 35%

В Азербайджане за 7 месяцев 2022 года зарегистрировано 8,843 тыс. коммерческих организаций, что на 35,3% больше, чем за соответствующий период 2021 года, сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ГНС, из зарегистрированных коммерческих организаций 71,3% прошли регистрацию в электронной форме, 28,7% - через заявления, оформленные на бумажных носителях.
1,529 тыс. организаций (17,3% от общего числа зарегистрированных) являются плательщиками НДС.
6,724 тыс. (76%) коммерческих организаций, зарегистрированных в течение отчетного периода, являются компаниями с местными инвестициями, 2,119 (24%) – организации с иностранными инвестициями. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество государственных регистраций коммерческих юридических лиц с местными инвестициями увеличилось на 12,5%.
За январь-июль доля юридических лиц в общем числе налогоплательщиков увеличилась на 0,2 процентных пункта, составив 12,4%. Число торговых организаций увеличилось на 9,7%, составив 154,379 тыс. единиц.
В целом, на 1 августа 2022 года в Азербайджане зарегистрировано 1 млн 370,252 тыс. налогоплательщиков, из них 87,6% - физические лица, 12,4% - юридические лица и другие организации. Общее число налогоплательщиков по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличилось на 6,9%, в том числе физических лиц - на 6,7% (84,3% от общего прироста), юридических лиц - на 8,9% (15,7% от общего прироста).
По состоянию на 1 августа 89,3% коммерческих юридических лиц являются обществами с ограниченной ответственностью (ООО), 1,4% - АО, 1,2% - кооперативами. Государственную регистрацию прошли 18,959 тыс. коммерческих организаций с иностранными инвестициями, их число за отчетный период увеличилось на 21,5% по сравнению с прошлым годом.
Также по состоянию на 1 августа зарегистрировано 364 публичных юридических лица.
Х.Насирзаде
Руководство Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана осенью посетит Канаду
Глава МИД Алжира посетит Азербайджан
Путин и Пашинян обсудили вопросы безопасности на азербайджано-армянской границе - Кремль
Micron инвестирует $40 млрд в расширение производства чипов в США до 2030г
Скончался всемирно известный японский дизайнер Иссэй Миякэ
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане превысила $486
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
Зангилан застроят малоэтажными и индивидуальными жилыми домами
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
Власти Японии в 77-ю годовщину атомной бомбардировки Нагасаки призвали ко всеобщей денуклеаризации
В Бельгии из-за жары и засухи стали востребованы традиционные лозоходцы
Кремль о возможном контакте Эрдогана и Асада: по этому вопросу надо обращаться к турецкой или сирийской стороне
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Определены победители первого хакатона по открытому банкингу в Азербайджане!
NEQSOL Academy внедрила игрофикацию для дальнейшего развития
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ