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Бизнес и законодательство 09.08.2022 15:31

В Азербайджане за 7 месяцев число зарегистрированных в налоговых органах коммерческих организаций выросло на 35%

В Азербайджане за 7 месяцев 2022 года зарегистрировано 8,843 тыс. коммерческих организаций, что на 35,3% больше, чем за соответствующий период 2021 года, сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ГНС, из зарегистрированных коммерческих организаций 71,3% прошли регистрацию в электронной форме, 28,7% - через заявления, оформленные на бумажных носителях.

1,529 тыс. организаций (17,3% от общего числа зарегистрированных) являются плательщиками НДС.

6,724 тыс. (76%) коммерческих организаций, зарегистрированных в течение отчетного периода, являются компаниями с местными инвестициями, 2,119 (24%) – организации с иностранными инвестициями. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество государственных регистраций коммерческих юридических лиц с местными инвестициями увеличилось на 12,5%.

За январь-июль доля юридических лиц в общем числе налогоплательщиков увеличилась на 0,2 процентных пункта, составив 12,4%. Число торговых организаций увеличилось на 9,7%, составив 154,379 тыс. единиц.

В целом, на 1 августа 2022 года в Азербайджане зарегистрировано 1 млн 370,252 тыс. налогоплательщиков, из них 87,6% - физические лица, 12,4% - юридические лица и другие организации. Общее число налогоплательщиков по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличилось на 6,9%, в том числе физических лиц - на 6,7% (84,3% от общего прироста), юридических лиц - на 8,9% (15,7% от общего прироста).

По состоянию на 1 августа 89,3% коммерческих юридических лиц являются обществами с ограниченной ответственностью (ООО), 1,4% - АО, 1,2% - кооперативами. Государственную регистрацию прошли 18,959 тыс. коммерческих организаций с иностранными инвестициями, их число за отчетный период увеличилось на 21,5% по сравнению с прошлым годом.

Также по состоянию на 1 августа зарегистрировано 364 публичных юридических лица.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГНС, БИЗНЕС, РЕГИСТРАЦИЯ

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