Структура мелиорации и в/х направит на берегоукрепительные работы и защиту от селевых потоков свыше 2 млн манатов

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений (структура ОАО «Мелиорация и водное хозяйство») направит свыше 2 млн манатов на берегоукрепительные работы над реками Мухах и Катех в Загатальском районе и на защиту от селевых потоков реки Ганых пограничной заставы в селе Лалели Гахского района.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.etender.gov.az, с ЗАО «TNN» подписаны соответствующие договора на общую сумму 2 млн 81 тыс. 33,99 манатов.

Сумма первого контракта – 1 млн 679 тыс. 794,46 манат, второго – 401 тыс. 239,53 манат.

Н.Аббасова