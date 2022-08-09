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Инфраструктура и тендеры 09.08.2022 15:38

Структура мелиорации и в/х направит на берегоукрепительные работы и защиту от селевых потоков свыше 2 млн манатов

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений (структура ОАО «Мелиорация и водное хозяйство») направит свыше 2 млн манатов на берегоукрепительные работы над реками Мухах и Катех в Загатальском районе и на защиту от селевых потоков реки Ганых пограничной заставы в селе Лалели Гахского района.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.etender.gov.az, с ЗАО «TNN» подписаны соответствующие договора на общую сумму 2 млн 81 тыс. 33,99 манатов.

Сумма первого контракта – 1 млн 679 тыс. 794,46 манат, второго – 401 тыс. 239,53 манат.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕЛИОРАЦИЯ, КОНТРАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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