Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

08.08 $/bbl +/- WTI 90.76 +1.75 Brent 96.65 +1.73

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.08.2022 18:02

В Великобритании повышают уровень погодной опасности из-за жары

Метеослужба Великобритании во вторник объявила о введении желтого, потенциально опасного для здоровья человека, уровня погодной опасности из-за жары, сообщается на сайте ведомства.

Эта мера вступит в силу с четверга и продлится до конца недели, она затронет значительную часть юга Англии, а также восток Уэльса.

"Из-за повышенного давления над Великобританией, температура будет расти изо дня в день на протяжении недели, поэтому мы объявили о "желтом" предупреждении в связи с экстремальной жарой", - заявил заместитель руководителя службы Дэн Рудман.

Самые высокие температурные показатели ожидаются в пятницу и субботу, столбики термометров превысят отметку в 30 градусов по Цельсию.

"Ожидается, что там, где будет объявлено предупреждение, температура в пятницу и субботу достигнет 35 градусов по Цельсию. В других местах температура будет колебаться от 20 до 30 градусов по Цельсию", - сказал Рудман.

В прошлом месяце в Великобритании впервые за все время объявили самый высокий (красный) уровень погодной опасности. Жара накрыла наибольшую часть Англии, температура превышала 30 градусов по Цельсию, в некоторых местах достигала 40 градусов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az