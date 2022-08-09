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Дальнее зарубежье 09.08.2022 18:29

В ЕС нет процедур запрета на краткосрочные визы

В Евросоюзе нет процедур запрета на выдачу краткосрочных виз иностранцам, включая россиян, но в каждом случае вопрос рассматривается государствами ЕС с учетом конкретных обстоятельств, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер.

"Государства-члены располагают значительной возможностью маневра, чтобы ограничить или прекратить выдачу долгосрочных виз или видов на жительство в рамках своего национального законодательства. При этом визовый кодекс, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает процедур запрета на них", - заявила пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Всегда будут категории людей, которым должны выдаваться визы. Например, в гуманитарных случаях. И также для членов семей, журналистов или диссидентов", - объяснила она.

При этом представитель ЕК уточнила, что "государствам-членам надлежит рассматривать каждый запрос на краткосрочную визу на основании конкретной ситуации".

Хиппер отвечала на просьбу прокомментировать заявления в ряде стран ЕС, предлагающие ограничить россиянам въезд в Евросоюз по кратковременным визам.

Она также сообщила, что Еврокомиссия всегда находится в контакте с государствами-членами по вопросам выдачи кратковременных виз, и обсуждение этих вопросов с ними будет продолжаться. При этом Хиппер напомнила, что уже действующие санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС ряду лиц из России. И, кроме того, частично приостановлено действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, о чем ЕК сообщала в мае нынешнего года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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