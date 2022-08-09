В ЕС нет процедур запрета на краткосрочные визы

В Евросоюзе нет процедур запрета на выдачу краткосрочных виз иностранцам, включая россиян, но в каждом случае вопрос рассматривается государствами ЕС с учетом конкретных обстоятельств, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер.
"Государства-члены располагают значительной возможностью маневра, чтобы ограничить или прекратить выдачу долгосрочных виз или видов на жительство в рамках своего национального законодательства. При этом визовый кодекс, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает процедур запрета на них", - заявила пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.
"Всегда будут категории людей, которым должны выдаваться визы. Например, в гуманитарных случаях. И также для членов семей, журналистов или диссидентов", - объяснила она.
При этом представитель ЕК уточнила, что "государствам-членам надлежит рассматривать каждый запрос на краткосрочную визу на основании конкретной ситуации".
Хиппер отвечала на просьбу прокомментировать заявления в ряде стран ЕС, предлагающие ограничить россиянам въезд в Евросоюз по кратковременным визам.
Она также сообщила, что Еврокомиссия всегда находится в контакте с государствами-членами по вопросам выдачи кратковременных виз, и обсуждение этих вопросов с ними будет продолжаться. При этом Хиппер напомнила, что уже действующие санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС ряду лиц из России. И, кроме того, частично приостановлено действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, о чем ЕК сообщала в мае нынешнего года.
Алиев провел переговоры с премьером Палестины и главой Северного Кипра
Азербайджан не допустит присутствия армянских вооруженных формирований на своей территории - Байрамов
Руководство Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана осенью посетит Канаду
США понизили прогноз добычи нефти в стране на 2022г до 11,86 млн б/с
Цены на нефть слегка замедлили подъем, Brent - $97,67 за баррель
Венгерская MOL готова взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину
Алиев ждет успешного выступления от спортсменов Азербайджана на Исламиаде-2022
Micron инвестирует $40 млрд в расширение производства чипов в США до 2030г
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
Зангилан застроят малоэтажными и индивидуальными жилыми домами
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Определены победители первого хакатона по открытому банкингу в Азербайджане!
NEQSOL Academy внедрила игрофикацию для дальнейшего развития
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ