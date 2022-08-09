Алиев ждет успешного выступления от спортсменов Азербайджана на Исламиаде-2022

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в успешном выступлении азербайджанских спортсменов на V Играх Исламской солидарности в Конье (Турция).
«Уверен, что вы (команда Азербайджана – ИФ) успешно представите (страну – ИФ) на V Играх Исламской солидарности. Азербайджанские спортсмены уже подтвердили свою силу на всех международных соревнованиях. На сегодняшний день Азербайджан известен в мире как сильная спортивная держава, наши победы как на Олимпийских играх, так и на чемпионатах Европы уже превратились в обычное явление. Азербайджанские болельщики также привыкли к победам. Уверен, что наши спортсмены и в этот раз покажут прекрасный результат. У нас уже есть первая золотая медаль. Уверен, что этот прекрасный результат станет хорошим стимулом для других спортсменов», - сказал Алиев во вторник в Конье на встрече со спортсменами, представляющими Азербайджан на Исламиаде.
Глава государства напомнил об удачном выступлении азербайджанской команды на предыдущих играх, состоявшихся пять лет назад в Баку: «5 лет назад в Баку наша команда показала отличный результат, заняв первое место в общекомандном зачете. В то же время Игры в Баку дали импульс укреплению исламской солидарности. Потому что спортсмены мусульманских стран некоторое время находятся в тесном контакте друг с другом», - подчеркнул он.
На IV Играх Исламской солидарности, которые прошли в Баку в 2017 году, азербайджанские спортсмены завоевали 162 медали (75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых). В тройку лидеров также вошли Турция (195 медалей) и Иран (98 медалей).
Э.Шафиев
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