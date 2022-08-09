США объявили о введении визовых ограничений в отношении 100 белорусских чиновников - Госдеп

Госдеп США во вторник объявил о введении ограничений в отношении 100 белорусских официальных лиц за "участие в подрыве демократических институтов" в Белоруссии.
"Сегодня мы объявляем меры по введению визовых ограничений в отношении 100 чиновников режима и связанных с ними лиц за их участие в подрыве или нанесении ущерба демократическим институтам, или препятствие переходу к демократии в Белоруссии", - говорится в пресс-релизе, опубликованном американским внешнеполитическим ведомством.
В документе уточняется, что среди попадающих под ограничения - лица, занимающие высокие должности в администрации белорусского президента, в МВД страны, КГБ, Центральной избирательной комиссии Белоруссии, управлении генерального прокурора, министерстве транспорта и коммуникации, центральном аппарате Следственного комитета, вещательной компании Белтелерадиокомпания, а также в подразделениях ВВС и сил противовоздушной обороны.
Помимо этого, ограничения вводят в отношении членов белорусского парламента, окружных судей, сотрудников служб безопасности и других должностных лиц.
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