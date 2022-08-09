Азербайджан не допустит присутствия армянских вооруженных формирований на своей территории - Байрамов

Баку требует от Еревана прекратить провокации в регионе и выполнять взятые на себя обязательства, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Главной причиной эскалации напряженности на территории Азербайджане в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе 3 августа 2022 года, по словам министра, стало невыполнение Арменией своих обязательств в течение примерно 1 года и 9 месяцев после окончания второй Карабахской войны и подписания 10 ноября 2020 года трехсторонней декларации.

«Под обязательствами я имею в виду, что вооруженные силы Армении все еще не покинули Карабах. По трехстороннему заявлению Армения взяла на себя такое обязательство. Армянские вооруженные силы должны были уйти, когда в регион вошли миротворческие силы, но они все еще находятся там и в очередной раз устроили провокацию, в результате которой был убит наш молодой солдат. В ответ на это ВС Азербайджана начали операцию «Возмездие» и противнику были нанесены разрушительные удары. Благодаря обращению посредников эта операция была остановлена ​​вечером 3 августа», - заявил Байрамов в интервью турецким СМИ.

Министр, добавил, что операция «Возмездие» была направлена против незаконных армянских формирований в Азербайджане.

«Мы требуем от Армении прекратить эти провокации. Армения должна полностью выполнить свои обязательства, и впредь не прибегать к подобным действиям. Подход Азербайджана к этому вопросу ясен. Территориальная целостность Азербайджана будет полностью обеспечена. Азербайджан не допустит присутствия незаконных армянских вооруженных формирований на своей суверенной территории. Это требование остается в силе. Мы заявляли об этом неоднократно и считаем, что армянская сторона должна отнестись к этому серьезно», - добавил Байрамов.

Н.Аббасова