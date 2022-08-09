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Регион 09.08.2022 17:52

Ереван искусственно тормозит процесс открытия коммуникаций на Южном Кавказе - Байрамов

Армения под различными предлогами тормозит процесс разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр напомнил, что по данному вопросу в январе 2021 года была создана трехсторонняя комиссия под председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.

«Однако, хотя прошло 1,5 года (с момента начала работы комиссии – ИФ), результата пока нет. Армения под разными предлогами пытается затормозить этот вопрос (открытия коммуникаций – ИФ). Мы замечаем, что наши позиции в определенной степени сходятся, но если бы было искреннее намерение (у Армении – ИФ), то этот вопрос был бы давно решен. Здесь нет открытых вопросов и больших проблем, поэтому мы это воспринимаем как искусственное торможение. В то же время работа, которую Азербайджан проводит на своей территории, свидетельствует о серьезности наших намерений», - сказал Байрамов в интервью турецким СМИ.

Вместе с тем, он добавил, что Азербайджан настроен решительно в отношении реализации этого проекта.

Байрамов напомнил, что в трехсторонних заявлениях лидеров Азербайджана, РФ и Армении от 10 ноября 2020 года и 12 января 2021 года есть пункты об открытии дорог и, частности, об открытии дороги, соединяющей западные регионы Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой (Зангезурский коридор – ИФ), и Армения несет ответственность за обеспечение проезда в этом направлении «без применения каких-либо ограничений к Азербайджану».

Н.Аббасова

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Тэги: БАЙРАМОВ, АРМЕНИЯ, КОММУНИКАЦИИ


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