Фондовые индексы США снижаются, трейдеры оценивают квартальные отчеты

Основные индексы американского фондового рынка опускаются в ходе торгов во вторник, инвесторы оценивают очередную порцию корпоративной отчетности и свежие статистические данные.
Производительность труда в США во втором квартале снизилась на 4,6%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Таким образом, показатель опустился по итогам второго квартала подряд.
Между тем стоимость рабочей силы взлетела на 10,8%.
Аналитики в среднем прогнозировали сокращение первого показателя на 4,7% и рост второго на 9,5%, сообщает Trading Economics.
Цена бумаг News Corp увеличивается на 5,7%. Американская медиакомпания в четвертом финансовом квартале получила чистую прибыль и нарастила выручку на 7,3%.
Акции Warner Music Group Corp. (WMG) дешевеют на 7,7%. Одна из ведущих звукозаписывающих компаний мира в третьем финансовом квартале увеличила чистую прибыль вдвое, при этом показатель в расчете на акцию превысил ожидания аналитиков.
Бумаги Netflix Inc. теряют в цене 2,5%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке планирует к концу текущего года удвоить список мобильных игр, доступных для клиентов. Между тем на текущий момент число подписчиков, запускающих игры Netflix, остается незначительным, пишет CNBC.
Цена бумаг Hyatt Hotels Corp.растет на 2%. Владелец сети гостиниц вернулся на прибыльный уровень во втором квартале 2022 года, увеличив при этом выручку сильнее ожиданий аналитиков.
Акции Planet Fitness теряют 5,3%. Американский оператор фитнес-клубов увеличил чистую прибыль на треть во втором квартале 2022 года, однако выручка оказалась хуже ожиданий аналитиков, несмотря на рост на две трети.
Бумаги Micron TechnologyInc. дешевеют на 4,6%. Американский производитель чипов памяти планирует инвестировать $40 млрд до конца текущего десятилетия в расширение производства чипов в США.
Акции игровой компании Unity Softwareдорожают на 4,5%, цена бумаг разработчика ПО AppLovin Corp. падает на 13,1%. AppLovin сделала предложение о покупке Unity в рамках сделки на $20 млрд.
Значение Dow Jones Industrial Average к 17:52 опустилось на 0,12% - до 32791,69 пункта.
Standard & Poors 500 потерял 0,32% - до 4126,76 пункта.
Nasdaq Composite снизился на 0,87% и составил 12534,62 пункта.
Алиев провел переговоры с премьером Палестины и главой Северного Кипра
Азербайджан не допустит присутствия армянских вооруженных формирований на своей территории - Байрамов
Руководство Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана осенью посетит Канаду
Алиев ждет успешного выступления от спортсменов Азербайджана на Исламиаде-2022
Micron инвестирует $40 млрд в расширение производства чипов в США до 2030г
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
Зангилан застроят малоэтажными и индивидуальными жилыми домами
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
В ЕС нет процедур запрета на краткосрочные визы
В Великобритании повышают уровень погодной опасности из-за жары
Ереван искусственно тормозит процесс открытия коммуникаций на Южном Кавказе - Байрамов
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Определены победители первого хакатона по открытому банкингу в Азербайджане!
NEQSOL Academy внедрила игрофикацию для дальнейшего развития
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ