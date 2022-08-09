Фондовые индексы США снижаются, трейдеры оценивают квартальные отчеты

Основные индексы американского фондового рынка опускаются в ходе торгов во вторник, инвесторы оценивают очередную порцию корпоративной отчетности и свежие статистические данные.

Производительность труда в США во втором квартале снизилась на 4,6%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Таким образом, показатель опустился по итогам второго квартала подряд.

Между тем стоимость рабочей силы взлетела на 10,8%.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение первого показателя на 4,7% и рост второго на 9,5%, сообщает Trading Economics.

Цена бумаг News Corp увеличивается на 5,7%. Американская медиакомпания в четвертом финансовом квартале получила чистую прибыль и нарастила выручку на 7,3%.

Акции Warner Music Group Corp. (WMG) дешевеют на 7,7%. Одна из ведущих звукозаписывающих компаний мира в третьем финансовом квартале увеличила чистую прибыль вдвое, при этом показатель в расчете на акцию превысил ожидания аналитиков.

Бумаги Netflix Inc. теряют в цене 2,5%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке планирует к концу текущего года удвоить список мобильных игр, доступных для клиентов. Между тем на текущий момент число подписчиков, запускающих игры Netflix, остается незначительным, пишет CNBC.

Цена бумаг Hyatt Hotels Corp.растет на 2%. Владелец сети гостиниц вернулся на прибыльный уровень во втором квартале 2022 года, увеличив при этом выручку сильнее ожиданий аналитиков.

Акции Planet Fitness теряют 5,3%. Американский оператор фитнес-клубов увеличил чистую прибыль на треть во втором квартале 2022 года, однако выручка оказалась хуже ожиданий аналитиков, несмотря на рост на две трети.

Бумаги Micron TechnologyInc. дешевеют на 4,6%. Американский производитель чипов памяти планирует инвестировать $40 млрд до конца текущего десятилетия в расширение производства чипов в США.

Акции игровой компании Unity Softwareдорожают на 4,5%, цена бумаг разработчика ПО AppLovin Corp. падает на 13,1%. AppLovin сделала предложение о покупке Unity в рамках сделки на $20 млрд.

Значение Dow Jones Industrial Average к 17:52 опустилось на 0,12% - до 32791,69 пункта.

Standard & Poors 500 потерял 0,32% - до 4126,76 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 0,87% и составил 12534,62 пункта.