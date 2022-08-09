Алиев провел переговоры с премьером Палестины и главой Северного Кипра

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял премьер-министра Палестины Мохаммеда Штайе.
Как сообщает сайт азербайджанского лидера, встреча прошла во вторник в городе Конья.
В ходе встречи Штайе отметил успешное развитие двусторонних отношений в различных сферах. Премьер также поднял вопрос об открытии посольства Азербайджана в Палестине.
Алиев, в свою очередь, подчеркнул что Баку готов увеличить гранты на обучение палестинских студентов в Азербайджане.
Кроме того, Алиев во вторник принял президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара.
Х.Насирзаде
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