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Внешняя политика 09.08.2022 19:01

Алиев провел переговоры с премьером Палестины и главой Северного Кипра

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял премьер-министра Палестины Мохаммеда Штайе.

Как сообщает сайт азербайджанского лидера, встреча прошла во вторник в городе Конья.

В ходе встречи Штайе отметил успешное развитие двусторонних отношений в различных сферах. Премьер также поднял вопрос об открытии посольства Азербайджана в Палестине.

Алиев, в свою очередь, подчеркнул что Баку готов увеличить гранты на обучение палестинских студентов в Азербайджане.

Кроме того, Алиев во вторник принял президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПАЛЕСТИНА, КИПР


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