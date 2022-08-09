Цены на нефть слегка замедлили подъем, Brent - $97,67 за баррель

Цены на нефть незначительно замедлили рост в ходе торгов во вторник, но остаются в плюсе на фоне новостей по поводу транзитных поставок российской нефти через Украину.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:23 во вторник составляет $97,67 за баррель, что на $1,02 (1,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $91,44 за баррель, что на $0,68 (0,75%) больше итогового значения предыдущей сессии.

Венгерская MOL ведет переговоры о том, чтобы взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Транспортировка нефти по трубопроводу "Дружба" была приостановлена на несколько дней, насколько нам известно, из-за технических проблем банков, связанных с уплатой российской стороной транзитного сбора. Несмотря на то, что MOL обладает запасами нефти на несколько недель, компания работает над разрешением ситуации, а также ведет переговоры о том, чтобы взять на себя платежи", - заявил представитель пресс-службы венгерской компании.

Ранее "Транснефть" сообщила, что 4 августа "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. По ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию страны, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии. По данным компании, обычно таким образом поставлялось около 250 тыс. баррелей нефти в сутки.

Рынок также следит за событиями вокруг переговоров по возрождению иранской ядерной сделки, которое может привести к высвобождению дополнительных баррелей нефти. Днем ранее западные СМИ сообщили, что дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению СВПД и считают, что теперь стороны должны принять окончательное решение.

"У США и Ирана есть несколько недель, чтобы решить, будут ли они возобновлять соглашение 2015 года, которое позволит Ирану снова экспортировать нефть", - отметил аналитик Commonwealth Bank Вивек Дар.

Кроме того, инвесторы ждут публикации ежемесячного прогноза по рынку нефти от Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США позднее во вторник.