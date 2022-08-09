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ТЭК 09.08.2022 20:21

США понизили прогноз добычи нефти в стране на 2022г до 11,86 млн б/с

Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2022 год с 11,91 млн б/с до 11,86 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации ведомства (EIA).

Прогнозный показатель на 0,61 млн б/с превышает результат 2021 года.

Ведомство также слегка понизило прогноз добычи в 2023 году - на 70 тыс. б/с, до 12,7 млн б/с. При этом показатель по-прежнему может стать рекордным за последние несколько лет.

Последний среднегодовой рекорд добычи сырой нефти в США был установлен в 2019 году - 12,3 млн б/с.

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Тэги: США, НЕФТЕДОБЫЧА, РОСТ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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