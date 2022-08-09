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ТЭК 09.08.2022 20:44

В ЕС ждут скорейшей реакции стран-участниц переговоров по СВПД на финальный текст соглашения

За четыре дня переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) были затронуты все темы, которые необходимо было согласовать, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Теперь это всё включено в текст, который представлен участникам переговоров как финальная версия. Следующий этап в том, чтобы представители стран, участвовавших в переговорах, теперь довели это до своих столиц с целью принятия политических решений в отношении этого текста", - сказал Стано во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Господин Боррель является координатором, и он надеется, что окончательные политические решения будут приняты, чтобы можно было подписать это соглашение", - добавил пресс-секретарь.

В ответ на уточняющий вопрос он отметил, что новое соглашение практически повторяет предыдущее, применение которого сорвалось из-за одностороннего выхода США из сделки при администрации президента Дональда Трампа. Но в течение месяцев, продолжил Стано, Боррель как координатор стремился вернуть Соединенные Штаты за стол переговоров. Однако для полного применения ядерного соглашения необходимо, чтобы Иран возвратился на предыдущую позицию.

"Все аспекты были рассмотрены. На столе - финальный текст. Стороны его изучат, и ядерное соглашение должно быть возобновлено при снятии (антииранских) санкций. Но это также означает, что иранской стороне нужно будет вернуться к прежней позиции, то есть на условия соглашения", - объяснил представитель Борреля.

По его словам, "если участвующие стороны сочтут текст приемлемым, и, следовательно, он может быть подписан, это означает, что можно будет снова полностью воплотить ядерное соглашение".

Ему был задан вопрос, установил ли высокий представитель ЕС по иностранным делам Боррель контрольный срок для получения решений участников переговоров.

"Предписывать контрольный срок не входит в роль высокого представителя как координатора. Это стороны-участницы должны определиться, принимать ли им окончательное политическое решение в короткий срок или нет. Пространства для переговоров, для поиска дальнейшего компромисса больше нет. У нас есть финальный текст. То есть это момент для решения: да или нет. Мы ожидаем от всех участников очень быстрого принятия такого решения", - подытожил Стано.

Накануне сообщалось, что делегации стран-участниц переговоров по восстановлению СВПД покидают Вену и возвращаются в свои столицы для дальнейших консультаций по проекту финального текста документа о восстановлении ядерной сделки с Ираном.

"Обо всем, о чем можно было договориться, мы договорились, и все это - в финальном тексте. Тем не менее, за каждым техническим вопросом и каждым параграфом лежит политическое решение, которое должно быть принято в столицах. Если ответы окажутся положительными, тогда мы сможем подписать сделку", - написал Боррель в своем твиттере.

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Тэги: ЕС, СВПД, ПЕРЕГОВОРЫ, СОГЛАШЕНИЕ


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