Фондовые индексы Европы завершили торги во вторник разнонаправленно

Европейские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов упал на 0,67% и составил 435,98 пункта.
Германский индекс DAX опустился на 1,12%, французский САС 40 - на 0,53%, итальянский FTSE MIB - на 1,05%. Между тем британский FTSE 100 и испанский IBEX 35 прибавили 0,08% и 0,48% соответственно.
Инвесторы оценивают корпоративные отчетности и ждут публикации данных по уровню инфляции в США в июле, которые могут подогреть или охладить ожидания рынка относительно ужесточения политики Федеральной резервной системой США. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных Trading Economics, потребительские цены в Штатах в прошлом месяце выросли на 8,7% после скачка на 9,1% в июне. Отчет Минтруда страны выйдет в среду в 16:30.
Котировки акций германской Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), одной из крупнейших перестраховочных компаний мира, выросли на 1,75%. Компания сократила чистую прибыль на 31% во втором квартале, но подтвердила годовой прогноз для показателя на уровне 3,3 млрд евро.
Оператор сетей отелей InterContinental Hotels Group Plc резко увеличил чистую прибыль в первом полугодии и объявил о новой программе выкупа акций объемом до $500 млн. Тем не менее акции компании упали в цене почти на 1%.
Бумаги разработчика антивирусных программ для компьютеров Avast PLC подорожали на 0,3%. Компания в первом полугодии сократила доналоговую прибыль на 35%, но увеличила среднюю выручку в расчете на клиента на 2,2%.
Рыночная капитализация британской инвестиционной Abrdn PLC упала на 6,8%. Компания получила доналоговый убыток в январе-июне и значительно сократила выручку.
Акции германской Fraport AG и швейцарской Dufry AG подорожали на 2% и 4,1% соответственно после того, как компании отчитались о результатах за первое полугодие. Оператор аэропортов Fraport в первом полугодии увеличил EBITDA на 21,8% относительно того же периода прошлого года, показатель превысил ожидания аналитиков. Результаты оператора магазинов беспошлинной торговли Dufry также превзошли прогнозы экспертов.
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