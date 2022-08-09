Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

08.08 $/bbl +/- WTI 90.76 +1.75 Brent 96.65 +1.73

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 09.08.2022 21:25

Фондовые индексы Европы завершили торги во вторник разнонаправленно

Европейские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов упал на 0,67% и составил 435,98 пункта.

Германский индекс DAX опустился на 1,12%, французский САС 40 - на 0,53%, итальянский FTSE MIB - на 1,05%. Между тем британский FTSE 100 и испанский IBEX 35 прибавили 0,08% и 0,48% соответственно.

Инвесторы оценивают корпоративные отчетности и ждут публикации данных по уровню инфляции в США в июле, которые могут подогреть или охладить ожидания рынка относительно ужесточения политики Федеральной резервной системой США. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных Trading Economics, потребительские цены в Штатах в прошлом месяце выросли на 8,7% после скачка на 9,1% в июне. Отчет Минтруда страны выйдет в среду в 16:30.

Котировки акций германской Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), одной из крупнейших перестраховочных компаний мира, выросли на 1,75%. Компания сократила чистую прибыль на 31% во втором квартале, но подтвердила годовой прогноз для показателя на уровне 3,3 млрд евро.

Оператор сетей отелей InterContinental Hotels Group Plc резко увеличил чистую прибыль в первом полугодии и объявил о новой программе выкупа акций объемом до $500 млн. Тем не менее акции компании упали в цене почти на 1%.

Бумаги разработчика антивирусных программ для компьютеров Avast PLC подорожали на 0,3%. Компания в первом полугодии сократила доналоговую прибыль на 35%, но увеличила среднюю выручку в расчете на клиента на 2,2%.

Рыночная капитализация британской инвестиционной Abrdn PLC упала на 6,8%. Компания получила доналоговый убыток в январе-июне и значительно сократила выручку.

Акции германской Fraport AG и швейцарской Dufry AG подорожали на 2% и 4,1% соответственно после того, как компании отчитались о результатах за первое полугодие. Оператор аэропортов Fraport в первом полугодии увеличил EBITDA на 21,8% относительно того же периода прошлого года, показатель превысил ожидания аналитиков. Результаты оператора магазинов беспошлинной торговли Dufry также превзошли прогнозы экспертов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, АКЦИИ, ТОРГИ, ИТОГИ


Похожие новости


Рынки акций Европы завершили торги уверенным ростом Европейский рынок акций вырос в июле максимально с ноября 2020 года Рынки акций Европы завершили сессию ростом на позитивных отчетностях компаний Фондовые индексы Европы снизились по итогам торгов Европейские акции снизились на статданных из США и еврозоны Фондовые рынки Европы выросли, индекс Stoxx Europe 600 завершил в плюсе третью сессию подряд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az