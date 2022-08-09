Кишинев заинтересован в применении опыта Азербайджана по центрам DOST

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев во вторник провел встречу с министром труда и социальной защиты Молдовы Марчелом Спатарем в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Минтруда.
В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений в сфере социальной защиты.
Отметив важность укрепления правовой базы сотрудничества между министерствами, министр Бабаев отметил, что идет подготовительная работа по проекту «Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты Азербайджанской Республики и Министерством труда и социальной защиты Республики Молдова».
Спатарь, высоко оценив проводимые в Азербайджане реформы в социальной сфере, отметил важность активного обмена опытом обоих министерств в этом процессе.
Отметив, что Молдова готовится к серьезным реформам в сфере труда и социальной защиты, Спатарь подчеркнул, что Кишинев заинтересован в более внимательном изучении и применении опыта DOST Азербайджана.
Х.Насирзаде
Алиев провел переговоры с премьером Палестины и главой Северного Кипра
Азербайджан не допустит присутствия армянских вооруженных формирований на своей территории - Байрамов
Руководство Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана осенью посетит Канаду
Турция отправила новое буровое судно в Восточное Средиземноморье
Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022-2023гг
Фондовые индексы Европы завершили торги во вторник разнонаправленно
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
Зангилан застроят малоэтажными и индивидуальными жилыми домами
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
ЕС выделил 261 млн евро в помощь палестинским беженцам
Байден утвердил ратификацию Вашингтоном членства Финляндии и Швеции в НАТО
Завод по производству беспилотников Bayraktar может быть запущен в Украине в конце 2023г
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Определены победители первого хакатона по открытому банкингу в Азербайджане!
NEQSOL Academy внедрила игрофикацию для дальнейшего развития
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ