Кишинев заинтересован в применении опыта Азербайджана по центрам DOST

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев во вторник провел встречу с министром труда и социальной защиты Молдовы Марчелом Спатарем в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Минтруда.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений в сфере социальной защиты.

Отметив важность укрепления правовой базы сотрудничества между министерствами, министр Бабаев отметил, что идет подготовительная работа по проекту «Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты Азербайджанской Республики и Министерством труда и социальной защиты Республики Молдова».

Спатарь, высоко оценив проводимые в Азербайджане реформы в социальной сфере, отметил важность активного обмена опытом обоих министерств в этом процессе.

Отметив, что Молдова готовится к серьезным реформам в сфере труда и социальной защиты, Спатарь подчеркнул, что Кишинев заинтересован в более внимательном изучении и применении опыта DOST Азербайджана.

Х.Насирзаде