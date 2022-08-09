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Регион 09.08.2022 22:13

Украина получила первую партию турецких БТР, всего ожидается 200 машин

Вооруженные силы Украины получили первую партию из 50 бронетранспортеров "Kirpi" производства Турции, ожидается поставка еще 150 машин, сообщил заместитель главы парламентского комитета вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин (фракция "Слуга народа").

"Турецкие бронетранспортеры BMC "Kirpi" уже в ВСУ. Две бригады морской пехоты уже пользуются полусотней машин. Ждем еще полторы сотни! Пулемет, которым можно управлять вручную и поворачивать на 360 градусов, система пожаротушения, хорошая противоминная защита авто, броня Б6, 12 бойцов + экипаж", - написал Мысягин в "телеграмм-канале" во вторник, опубликовав видео поставленной техники.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ТЕХНИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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