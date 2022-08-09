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Регион 09.08.2022 22:31

Завод по производству беспилотников Bayraktar может быть запущен в Украине в конце 2023г

Строительство в Украине завода по производству ударных оперативно-тактических беспилотников Bayraktar может занять несколько месяцев, а запустят его в 2023 году, прогнозирует посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Конечно, есть некоторые нюансы, связанные с завозом определенного оборудования и выбором компании для строительства, но это технические детали. Думаю, в ближайший месяц мы увидим определенный прогресс в этом вопросе… Само строительство может занять несколько месяцев, а запуск завода (может состояться – ИФ-У) в 2023 году, возможно, в конце", – сказал он в эфире национального телемарафона #UAразом

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Тэги: УКРАИНА, БАЙРАКТАР, ЗАВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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