Завод по производству беспилотников Bayraktar может быть запущен в Украине в конце 2023г

Строительство в Украине завода по производству ударных оперативно-тактических беспилотников Bayraktar может занять несколько месяцев, а запустят его в 2023 году, прогнозирует посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Конечно, есть некоторые нюансы, связанные с завозом определенного оборудования и выбором компании для строительства, но это технические детали. Думаю, в ближайший месяц мы увидим определенный прогресс в этом вопросе… Само строительство может занять несколько месяцев, а запуск завода (может состояться – ИФ-У) в 2023 году, возможно, в конце", – сказал он в эфире национального телемарафона #UAразом