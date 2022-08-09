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ТЭК 09.08.2022 23:08

Турция отправила новое буровое судно в Восточное Средиземноморье

Новое турецкое буровое судно "Абдулхамид Хан" во вторник отправилось на разведку газовых месторождений в Восточном Средиземноморье в 55 километрах от побережья города Газипаша в провинции Анталья, сообщает агентство Associated Press.

"Разведка и бурение в Средиземном море - законная для нас операция. Нам не нужно ни у кого запрашивать разрешение на это", - заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии выхода бурового судна в море.

Еще три аналогичных судна Турции в настоящее время работают в Черном море.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, СУДНО, РАЗВЕДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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