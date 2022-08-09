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Дальнее зарубежье 09.08.2022 22:43

Байден утвердил ратификацию Вашингтоном членства Финляндии и Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден подписал документы, ратифицирующие со стороны Вашингтона вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Торжественную церемонию подписания транслировал сайт Белого дома.

"Это шаг сделает Европу и весь мир более безопасными", - заявил президент США. По словам Байдена, "вместе с нашими союзниками мы сами сформируем то будущее, которое хотим увидеть".

Президент США предположил, что Россия надеялась на ослабление НАТО. "Они хотели увидеть "финляндизацию" НАТО, а вместо этого получили НАТО в Финляндии", - сказал Байден.

Для полной ратификации членства этих стран необходимо, чтобы все страны-члены Североатлантического альянса одобрили соответствующие документы на национальном уровне.

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Тэги: БАЙДЕН, НАТО, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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