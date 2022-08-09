«Карабах» вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

Агдамский «Карабах» во вторник в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов обыграл на выезде венгерский «Ференцварош» со счетом 3:1. Первая игра в Баку завершилась со счетом 1:1. Таким образом, «Карабах» по сумме двух игр прошел «Ференцварош» и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов. На этой стадии соперником агдамцев будет «Виктория» из Чехии. Р.Ахмедов

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