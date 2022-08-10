Инфляция в Азербайджане в июле составила 0,5% , среднегодовая ускорилась до 13%

В Азербайджане в июле 2022 года зафиксирована инфляция на уровне 0,5% против дефляции в 0,1% в июне, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"Инфляция в Азербайджане в июле составила 0,5%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак подорожали на 0,1%, непродовольственные товары подорожали на 0,4%, услуги - на 0,4%", - отметили в Госкомстате.

Инфляция в июле 2022 года по сравнению с июлем 2021 года составила 13,7%. При этом продовольственные товары в июле 2022 года по сравнению с июлем 2021 года подорожали на 20,3%.

По данным статистики, в июле мясо и мясная продукция подорожали на 0,4%, хлебобулочная продукция - на 1%, спиртные напитки - на 0,2%, молочная продукция - на 0,6%, минеральные и прохладительные напитки - на 1,1%, сливочное и растительное масла - на 1,2%, яйца - на 1,8%.

В июле фрукты подешевели на 0,9%, рыба и рыбная продукция - на 0,2%, овощи - на 2,9%. Цены на табачные изделия не изменились.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец июля 2022 года составила 13% (на конец июня 2022 года - 12,9%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец июля составила 18,7%, по непродовольственным товарам - 7%, услугам - 10,1%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году составила 6,7%.

Минэкономики Азербайджана на 2022 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 12,5%.

Н.Аббасова