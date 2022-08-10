Иран пытается добиться значительного изменения условий СВПД, поэтому шансов на восстановление сделки мало, считают в Израиле

Иран не согласится ни на что-либо меньшее, чем значительное улучшение условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, поэтому шансы на возрождение этой сделки малы, считают в Тель-Авиве.

"На мгновение возникло ощущение оптимизма (со стороны западных партнеров), но очень быстро стало ясно, что это был искусственный оптимизм, цель которого состояла в том, чтобы убедить иранцев принять текст соглашения таким, какой он есть. Но по сути изменений не случилось, изменений стратегии со стороны иранцев не произошло. Они не заинтересованы в принятии этой версии соглашения и будут противостоять возвращению к соглашению, которое не улучшает оригинальные условия", - такое мнение высказали в беседе с израильской газетой "Едиот ахронот" неназванные представители израильских властей.

Кроме того, в Тель-Авиве полагают, что власть в Иране разделена по вопросу о возвращении к сделке: одни, в частности, в МИД Ирана и в Совете национальной безопасности страны, поддерживают возвращение к сделке, в то время как другие - президент страны Ибрахим Раиси, меджлис (парламент Ирана), иранское Агентство по атомной энергии и Корпус стражей Исламской революции, считают ее уступкой в глазах общественности, отмечает "Едиот ахронот".

Делегации стран-участниц переговоров по восстановлению (СВПД) в понедельник покинули Вену для дальнейших консультаций в своих столицах по проекту финального текста документа о восстановлении ядерной сделки. Сторонам предстоит изучить и выработать позицию по финальной версии документа.

"Обо всем, о чем можно было договориться, мы договорились, и все это - в финальном тексте. Тем не менее, за каждым техническим вопросом и каждым параграфом лежит политическое решение, которое должно быть принято в столицах. Если ответы окажутся положительными, тогда мы сможем подписать сделку", - написал у себя в твиттере глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.